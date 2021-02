“Fondazione Etica” valuta la capacità di spesa dei Comuni in vista del Recovery Fund. Con il 90% Lucca e Pistoia tra i primi a spender bene i fondi – di Massimo Tarabella

“Fondazione Etica” valuta la capacità di spesa dei Comuni in vista del Recovery Fund. Con il 90% Lucca e Pistoia tra i primi a spender bene i fondi – di Massimo Tarabella

Alla possibilità di avere i miliardi dall’Europa da investire per far ripartire il Paese, deve corrispondere la capacità di Regioni e Comuni di saperli spendere bene. Sono cinque (sui 109 capoluoghi di provincia) le città che vantano una capacità di spesa intorno al 90% (su un punteggio massimo di 100) e dunque al vertice della classifica: Novara con oltre il 91%, Lucca e Sassari con il 91%, Udine e Pistoia con il 90%. In coda alla classifica è Trani con una capacità di spesa del 51,6%. Sono solo alcuni dei risultati evidenziati dal rating pubblico 2020 su rendiconto consuntivo 2019, riguardo alla capacità amministrativa di Regioni e Comuni, di Fondazione Etica, strumento che valuta le performance delle Pa non solo osservando i bilanci ma anche gli indicatori qualitativi come la governance, la gestione del personale, i servizi erogati. «Le amministrazioni avranno un ruolo chiave per l’attuazione dei progetti di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per questo devono essere aiutate affinché i fondi europei non vadano persi ma investiti al meglio», ha commentato Paola Caporossi di Fondazione Etica.

La capacità del Comune di rispettare gli impegni di pagamento assunti e spendere le somme stanziate è uno degli indicatori, insieme al disavanzo, autonomia e pressione finanziaria pro capite, utilizzo di anticipazioni di tesoreria e altri. Per cui la classifica serve a capire quale sia la situazione attuale, lacune e punti di forza verso cui tendere.