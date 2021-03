Fondazione Catarsini, una primavera di speranza

Fondazione Catarsini, una primavera di speranza

Presentata a palazzo del Pegaso la Fondazione dedicata al Maestro viareggino

di Paola Scuffi, 11 marzo 2021

Firenze – “Questo battesimo ci riempie il cuore di speranza, perché investire in arte, cultura, bellezza, in giovani e in figure che hanno fatto la storia, significa soprattutto investire nella Toscana”. Così ha esordito il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, introducendo la conferenza stampa di presentazione della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, intitolata al Maestro versiliese, pittore, scrittore, critico e poliedrico animatore di proposte culturali, che si è svolta questa mattina nella sala consiliare del palazzo del Pegaso. “In un momento critico come quello che stiamo vivendo – ha continuato il presidente, – dare vita ad una Fondazione come questa, legata a una figura di grande spessore come quella dell’artista viareggino, ma anche protesa al futuro, grazie al concorso dedicato ai giovani, ben si lega alle scelte compiute dal Consiglio, come quando a inizio legislatura abbiamo istituito la commissione Cultura, una squadra di uomini e donne cui sono davvero grato”.

E proprio la presidente della commissione Cultura, Cristina Giachi, ha spiegato che “con questa prima conferenza stampa, in sala consiliare, abbiamo l’opportunità di presentare una Fondazione e ritornare a sedici anni fa, quando in questi luoghi si tenne la retrospettiva del Maestro viareggino, ed è per noi, oggi, un’occasione per salutare questa nascita, che si fonda su un’eredità profonda e ci proietta anche verso il futuro, vista l’attenzione che la Fondazione vuole dedicare ai giovani”. Si tratta di una “occasione per noi imperdibile e di buon auspicio per la stessa Fondazione – ha concluso Giachi, – perché per la Toscana la cultura non può che essere una priorità”.

“Proprio da queste pareti, nel 2005, staccai un autoritratto del nonno, passeggiai per le strade di Firenze e andai a suonare agli Uffizi, per donarlo alla Galleria”, ha ricordato commossa la presidente della Fondazione, Elena Martinelli, tratteggiando la storia dell’istituzione culturale, in memoria della signora Mity Catarsini, a partire dall’estate 2020 e sottolineandone gli scopi statutari: oltre la conservazione e valorizzazione dell’opera intellettuale e artistica di Catarsini, “ricercatore nel mondo dell’arte”, anche le azioni volte a sviluppare la promozione, la ricerca, la formazione di tutte le attività inerenti le “discipline artistiche” in ogni profilo e espressione. Da qui la promozione di ricerche e studi, ma anche la formazione diffusa e la valorizzazione di giovani talenti, accanto a seminari, convegni, festival e mostre, senza dimenticare la conservazione e valorizzazione delle opere, gli arredi, e l’archivio storico dell’Atelier Alfredo Catarsini, attualmente ospitati e aperti al pubblico nei Civici Musei di Villa Paolina Bonaparte a Viareggio.

Il lancio della Fondazione – inscindibile dal ricco e aggiornato sito web (www.fondazionecatarsini.com) – avviene in un momento preciso, cioè in occasione dei 30 anni trascorsi dalla mostra antologica di Palazzo Paolina a Viareggio (LU), l’ultima della lunga carriera, ma soprattutto a 40 anni dalla personale di Palazzo Strozzi a Firenze del 1981, allestita con oltre 370 opere dell’artista, che sarà celebrata con una retrospettiva allestita a Villa Bertelli di Forte dei Marmi dal 26 marzo fino al 6 giugno, ha ricordato Martinelli, sottolineando che “la Fondazione è un pretesto per fare arte”.

Il direttore regionale dei musei della Toscana, Stefano Casciu, e la presidente dell’Accademia delle arti del disegno, Cristina Acidini, in qualità di membri del comitato scientifico della Fondazione, si sono soffermati rispettivamente sulla possibilità per la Fondazione, legata alla tematica del museo, di collegarsi con il sistema museale regionale e nazionale; e in un percorso di conoscenza che è recupero di una storia più vasta, ma sempre capace di guardare al futuro. “La Fondazione, pur nel periodo dell’emergenza, è una bella Primavera”, ha affermato Acidini, ringraziando per la “magnifica avventura”.

Alla conferenza stampa, collegati da remoto, hanno partecipato anche i consiglieri del territorio: Valentina Mercanti, Mario Puppa e Elisa Montemagni.

Tra gli appuntamenti legati alla figura del Maestro citiamo il “Premio Alfredo Catarsini”, istituito nel 2002 per ricordare l’attività di insegnante dell’artista e riservato agli studenti degli istituti superiori della Regione Toscana. Nel 2012 il premio è stato inserito nel progetto “Cinema e arti visive” del festival “Viareggio Europa Cinema”. L’edizione 2021, revisionata nel nuovo format, è rimandata al prossimo anno, causa emergenza epidemiologica legata al Covid.

Dal prossimo 24 luglio, ogni penultimo sabato del mese di luglio, viene istituita la “Festa dell’arte”, dedicata alla memoria di Catarsini, con apertura a ingresso libero della sua casa-museo in via Palermo 4 a Viareggio (LU).

Infine, il 17 gennaio, compleanno del Maestro, la casa-museo di Viareggio si aprirà alla cittadinanza per una giornata di ricordo.

Alfredo Catarsini, nato a Viareggio nel 1899, ha attraversato tutto il Novecento nelle vesti di artista: a 15 anni incontrò Modigliani a Parigi e negli anni successivi conobbe Marinetti, Viani, Carrà, Garboli e Repaci – tanto per citare alcuni nomi – così come nel giro delle sue frequentazioni figurarono anche Ungaretti e Moses-Levy; partecipò alle tre edizioni del “Premio Cremona” (vincendone una), varie volte fu presente alla “Biennale di Venezia” (1942, 1948 e 1950) e per cinque volte prese parte alla “Quadriennale di Roma”; in quasi 70 anni di carriera artistica ha esposto un po’ dappertutto in Italia e all’estero, dipingendo fino alla scomparsa, avvenuta nel marzo del 1993. Nella mostra retrospettiva che gli fu dedicata nel 2005 a Firenze, l’ex-ministro della Cultura, Antonio Paolucci, lo definì «il pittore toscano dell’emozione»; nello stesso anno gli eredi donarono alla Galleria degli Uffizi il suo Autoritratto del 1934.

Noto soprattutto per la sua attività di pittore, e prima ancora, di disegnatore e ritrattista, Alfredo Catarsini fu anche scrittore. Amico di Leonida Rèpaci, ha scritto molti racconti anche su personaggi e artisti dell’epoca. Nel 1968 pubblicò il romanzo Giorni neri, ambientato in Lucchesia durante il periodo della Resistenza e dal secondo dopoguerra prese il via la sua collaborazione con quotidiani e riviste letterarie dove tenne rubriche d’arte. Per lui scrivere era un modo per leggere e capire la realtà che lo circondava e riflettere sugli accadimenti. La scrittura nasceva da un bisogno interiore di porre all’esterno emozioni e sentimenti, che altrimenti sarebbero rimasti inespressi. Ma era anche una maniera diversa di dare “forma” alla sua visione del mondo, mai scissa dal suo universo pittorico, che anzi si completava proprio grazie alla parola scritta. E’ ancora inedito il manoscritto del secondo romanzo, dal titolo Tra l’incudine e il martello.

Sempre in tema di pubblicazioni, la “Fondazione”, ha recentemente realizzato un volume dal titolo Alfredo Catarsini. L’arte vera affascinante amica. Curato da Elena Martinelli e Claudia Menichini (Belforte editori) che, in quasi 200 pagine con circa 90 documenti e 80 immagini, ripercorre la parabola artistica del Maestro, con contributi, tra gli altri, di Vittorio Sgarbi, Cristina Acidini, Andrea Buscemi, Alessandra Belluomini Pucci, Paola Chini, Elena Torre e Andrea Pucci.