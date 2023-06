Folla record a San Pellegrino in Alpe per la tradizionale motomessa

NoiTv ha trasmesso in diretta la santa messa celebrata nel molo di san pellegrino da Mons Paolo Giulietti; quest’anno la cerimonia era dedicata in modo particolare ad Alessandro Petrazzini morto improvvisamente il 31 dicembre del 2022.

Sono saliti in migliaia in sella alle proprie moto per partecipare alla 27esima edizione della Motomessa. Come ormai avviene da quasi 30anni il borgo più alto di tutto l’appennino, san pellegrino in alpe con i suoi 1524 slm, ospita questa manifestazione unica nel suo genere: una iniziativa nata quasi per gioco 27 anni fa quando pochi amici decisero di partecipare alla messa nel piccolo borgo montano.

