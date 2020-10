Foliage & Sapori, Autunno in Garfagnana. Escursione Pania di Corfino

_______________________________

Partendo dal Rifugio Isera Orecchiella (1200m) raggiungeremo la vetta della Pania di Corfino (1603m) percorrendo un ombreggiato percorso in salita immersi in un bosco di faggi.Sulla vetta godremo di uno spettacolo panorama a 360° sulle Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano.Ripercorrendo il sentiero in discesa torneremo al Rifugio Isera