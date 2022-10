FOGNATURE E ACQUEDOTTO SU VIALE EUROPA SONO GIUNTI IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO CON VIA DELLE VILLE.COME CAMBIERA’ LA VIABILITA’ DAL 4 AL 7 NOVEMBRE

I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE E ACQUEDOTTO SU VIALE EUROPA SONO GIUNTI IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO CON VIA DELLE VILLE.COME CAMBIERA’ LA VIABILITA’ DAL 4 AL 7 NOVEMBRE

I lavori sul Viale Europa per la realizzazione delle fognature e dell’acquedotto eseguiti da Acque spa procedono secondo il cronoprogramma e stanno per giungere all’altezza dell’incrocio con via delle Ville. Per consentire l’esecuzione dell’intervento, che deve attraversare l’intersezione stradale, si rende necessario chiudere al transito in entrambi i sensi di marcia via delle Ville-lato ovest (quello dove c’è la scuola secondaria di primo grado). L’amministrazione comunale in accordo con Acque spa ha deciso la chiusura dalle ore 15 di venerdì 4 novembre fino alle ore 7 di lunedì 7 novembre. Sull’altro lato via delle Ville resterà aperta a senso unico in direzione est: sarà cioè possibile percorrere la strada in entrata da Viale Europa ma non in uscita.

“Abbiamo scelto di chiudere al transito via delle Ville sul lato ovest in queste date e in questi orari per creare meno disagi possibili. – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – Vogliamo infatti lasciare fruibile l’incrocio sia durante l’orario scolastico, sia durante il fine settimana dei Comics che vedrà un intensificarsi del traffico e anche un maggior numero di persone nella zona, così come abbiamo concordato con le categorie economiche. Diamo con anticipo questa comunicazione affinché tutti coloro che sono interessati ne siano informati per tempo”.

Nel prossimo fine settimana Acque realizzerà alcuni interventi di ripristino del fondo stradale nei punti più danneggiati dai lavori per il posizionamento delle nuove tubature. Cominciati a fine 2021, i lavori stanno procedendo secondo programma.

Dopo l’incrocio con via delle Ville gli interventi si sposteranno nel tratto tra via delle Ville e via dei Masini e andranno avanti fino alla pausa – concordata con l’amministrazione comunale

– in occasione delle festività natalizie. La fine delle operazioni in viale Europa è ipotizzabile entro il marzo del 2023.