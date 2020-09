Foglio di via per resistenza, violenza e minacce al Luna Park delle Tagliate

E.A. 30 anni, mostrava subito una certa insofferenza all’accertamento di polizia, poi mutato in atteggiamento ostile. L’uomo si rendeva peraltro responsabile di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto il Questore ha disposto nei suoi confronti il provvedimento del foglio di via obbligatorio per 3 anni dal comune di Lucca e di Borgo a Mozzano anche per svariati pregiudizi di polizia a suo carico (rapine, risse, furti e lesioni) e la pericolosità del soggetto.