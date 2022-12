Foggia, spara e uccide la moglie

È successo questo Venerdi, dopo mezzogiorno, ad Apricena, nel Foggiano. Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito.

I Carabinieri sono stati allertati e sono giunti in Via Saragat, ma non hanno potuto far niente per la donna che era morta. L’uomo si è costituito ed è stato arrestato.

d.v.