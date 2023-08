Focette rende omaggio a Santa Maria Assunta

Grande partecipazione alle tradizionali celebrazioni di Santa Maria Assunta che, come ogni anno, la parrocchia di Sant’Antonio ha organizzato la sera del 14 agosto, in località Le Focette.

Dopo la messa nella chiesa della frazione, presieduta dal Vescovo di Pisa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, si è composto il corteo che ha attraversato la località di Marina: in testa i parrocchiani, con piccole torce accese; poi la Filarmonica di Capezzano Monte, che ha accompagnato la processione; quindi le autorità religiose, la statua votiva della Madonna e le rappresentanze istituzionali, con l’assessore Andrea Cosci e il capo di gabinetto Gabriele Marchetti presenti alla cerimonia per conto dell’amministrazione comunale. Un’occasione onorata non solo dai residenti ma anche da molti turisti che si sono uniti all’omaggio reso dalla comunità alla patrona della chiesa di Focette.