Florovivaismo e commercializzazione agevolata. Tassazione sul 5% dell’imponibile

Il nuovo regime diviene “naturale” per le attività in commento, per cui le imprese che non hanno interesse a questo (straordinariamente vantaggioso) sistema di tassazione, dovranno optare per il sistema di determinazione ordinario delle imposte. Al fine di dare trasparenza a questa attività, l’interessato dovrà distinguere in specifico sezionale Iva, sia gli acquisti dei prodotti che le conseguenti cessioni.

La necessità della puntuale distinzione rispetto alle altre attività esercitate, si rende necessaria al fine di individuare l’importo da ricondurre a tassazione agevolata e di superare agevolmente gli eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza.