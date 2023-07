Flauto e pianoforte per i “Giovedì di Sant’Antonio”

Flauto e pianoforte per i “Giovedì di Sant’Antonio”

Saranno flauto e pianoforte i protagonisti del terzo appuntamento con i “Giovedì musicali di Sant’Antonio”, la stagione concertistica organizzata nello spazio all’aperto della parrocchia di Tonfano dall’associazione Cultura e Musica “Giulio Rospigliosi”, con il patrocinio del Comune.

Giovedì 13 luglio alle 21,30 il duo formato da Christian Pio Nese (il più giovane concertista di ottavino al mondo) e dalla pianista Gabriella Orlando, che ha all’attivo circa 1000 esibizioni in Italia e all’estero tenuti per prestigiose istituzioni musicali, società concertistiche e Università, presenterà “I suoni di Pan”, proponendo brani di Bach, Donizetti, Mercadante, Borne e Briccialdi.

Il progetto nasce per valorizzare il suono e la musicalità del flauto, ripercorrendo l’antica mitologia greca che narra di come come il dio Pan, incantato dal suono del vento fra le canne palustri, decise di costruire uno strumento che potesse riprodurlo.

L’ingresso è a libera offerta. Informazioni al numero 335 5439579 o all’indirizzo di posta elettronica info@acmrospigliosi.it