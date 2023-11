FLASHMOB ALLO STADIO DI MARLIA E INAUGURAZIONE DI UNA ‘PANCHINA ROSSA’ DAVANTI AL MERCATO DI MARLIA PER DIRE ‘NO’ ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

FLASHMOB ALLO STADIO DI MARLIA E INAUGURAZIONE DI UNA ‘PANCHINA ROSSA’ DAVANTI AL MERCATO DI MARLIA PER DIRE ‘NO’ ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Le iniziative sono promosse dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità

Un flashmob allo stadio di Marlia realizzato da associazioni del territorio e l’inaugurazione di una ‘panchina rossa’ nello spazio antistante il mercato di Marlia. Sono queste le due iniziative promosse dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Capannori in occasione della ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’.

Il Flashmob ‘Insieme contro ogni violenza’, promosso in collaborazione con associazione Telia, associazione sportiva Folgor Marlia e associazione ’Estatissima’, si svolgerà domenica 26 novembre alle ore 16.30 e vedrà la partecipazione di associazioni e cittadini che realizzeranno una coreografia per di ‘no’ alla violenza di genere.

Giovedì 30 novembre alle ore 11.00, nello spazio antistante il mercato di Marlia, dove si trova anche lo Sportello al Cittadino, sarà posizionata una ‘panchina rossa’ – realizzata con materiale di recupero dal centro del riuso ‘Daccapo -, in collaborazione con Spi-Cgil, Coordinamento Donne Spi-Cgil Provincia di Lucca e associazione Telia. L’iniziativa ha coinvolto con un percorso di sensibilizzazione la scuola primaria di Marlia, i cui alunni sceglieranno una frase da riportare su una targa che sarà apposta successivamente sulla panchina.

“La violenza di genere è un fenomeno che purtroppo non tende ad arrestarsi, ma anzi manifesta preoccupanti segni di crescita. Dall’inizio dell’anno, secondo i dati elaborati dall’associazione Osservatorio sui Diritti Umani, i femminicidi in Italia sono stati oltre 100 – affermano l’assessore alle Pari Opportunità Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alida Bondanelli-. Per questo motivo è estremamente necessario informare e sensibilizzare la cittadinanza su questo fenomeno, coinvolgendo uomini e donne, perchè è fianco a fianco che dobbiamo lottare contro la violenza sulle donne, e in particolare le nuove generazioni. Come ogni anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere abbiamo promosso alcune iniziative coinvolgendo varie realtà del territorio, ma riteniamo fondamentale farlo tutto l’anno soprattutto coinvolgendo i giovani anche con iniziative nelle scuole per promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere e l’educazione sentimentale”.