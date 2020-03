Fivizzano, le nuove disposizioni per l’ospedale

FIVIZZANO, 06 marzo 2020 – A seguito dei casi registrati nelle ultime ore all’ospedale di Fivizzano l’Unità di crisi ha disposto – in accordo con il Sindaco Gianluigi Giannetti – tutte le misure necessarie a tutela dell’utenza e degli operatori. In particolare ha disposto la sanificazione del pronto soccorso, una procedura veloce al termine della quale la struttura potrà immediatamente riprendere la sua regolare attività. L’area chirurgica sarà chiamata a supportare l’area medica sospendendo momentaneamente la propria attività. Rimangono regolarmente aperti gli altri servizi, tra i quali, il day hospital oncologico, la radiologia, il centro trasfusionale e il laboratorio. La medicina generale rimarrà aperta per garantire le cure agli attuali degenti e dalla prossima settimana riprenderà gradualmente l’ammissione dei pazienti e le altre attività.

La sede distrettuale adiacente all’ospedale rimane regolarmente aperta, mentre riprendono tutte le attività distrettuali e di riabilitazione ambulatoriale.

A tutti gli operatori sanitari in servizio sono state ribadite le norme di protezione previste dalle disposizioni regionali e aziendali a tutela dell’operatore e della comunità.

Resta salva l’indicazione data a tutti i cittadini di accedere alla struttura solo in caso di effettiva necessità sottoponendosi alle procedure di filtraggio predisposte a tutela della salute collettiva dagli operatori presenti al check point di ingresso.