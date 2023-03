First Republic affonda a Wall Street, -26%

Titoli sospesi e poi riammessi.

Mentre in Europa fa molto discutere la fusione di Credi T Suisse in UBS, l’Unione delle Banche Svizzero che storicamente, in quella che era considerata la cassaforte del mondo, e che di banche ne ingloba già 370, e diversi risparmiatori volgono verso beni rifugio come l’oro, e La Garde si appresta a dire che il modello svizzero non è quello europeo, First Republic un’altra delle banche “chiaccherate” in questa crisi che molti versi rimane oscura, affonda a Wall Street, dove perde il 26%.

I titoli della banca erano stati in precedenza sospesi e poi riammessi in un’altra giornata difficile per la banca americana.