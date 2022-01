Firmato l’atto d’acquisto per la casa della salute di Fornoli (Bagni di Lucca) Bagni di Lucca, 14 gennaio 2022 – L’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Comune di Bagni di Lucca comunicano che ieri (13 gennaio) è stato firmato l’atto d’acquisto della nuova casa della salute di Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca.

La struttura è stata completata, anche se devono ancora essere ultimate le aree esterne.

Si tratta di un’altra tappa importante nel percorso che sta portando all’attivazione della struttura, a due anni esatti dall’inizio dei lavori, avvenuto il 14 gennaio 2020.

Il presidio acquisito si sviluppa su quasi 700 metri quadrati e prevede due zone distinte, una per i servizi sanitari dell’Azienda sanitaria (prelievi, ambulatori specialistici, etc.) ed una per i medici di famiglia.

Lo sviluppo dei locali di tipo sanitario sull’unico piano terra permette, tra l’altro, la completa accessibilità della struttura, che è davvero moderna e tecnologica. La sede è stata infatti costruita con criteri antisismici e secondo quanto indicato dall’accreditamento sanitario. E’ anche dotata di tutti gli apprestamenti previsti dalla normativa sul risparmio energetico.

L’investimento per l’Asl è di oltre un milione di euro.

La società costruttrice Coppi Srl era subentrata nel contratto nel corso del 2019 e sta realizzando accanto all’edificio sanitario anche alcuni locali commerciali.

Per l’Asl il percorso viene portato avanti dal dipartimento tecnico e patrimonio dell’Azienda USL Toscana nord ovest diretto da Nicola Ceragioli e dalla Zona Distretto della Valle del Serchio diretta da Franco Chierici. Questo il commento del sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini:

“Si tratta di un’opera attesa da tempo che si avvia alla sua conclusione. Ho appreso con soddisfazione la notizia della firma e mi auguro che a breve possa entrare a regime l’utilizzo di questa struttura che, oltre a riqualificare la zona – il Comune interverrà infatti anche nell’assetto della viabilità e sosta – migliorerà sensibilmente i servizi sanitari e amministrativi erogati alla popolazione. Ringrazio l’Asl nella persona dell’ingegner Ceragioli, la ditta esecutrice ed il vicesindaco Sebastiano Pacini che su mia delega ha seguito la vicenda, attivandosi fin dal primo momento e eseguendo un ottimo lavoro, che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato per il nostro territorio”. “La firma dell’atto di acquisto è un momento significativo – sono poi le parole della direttrice generale dell’Asl Maria Letizia Casani – del processo di realizzazione della nuova struttura. Grazie a questo intervento portiamo a compimento un percorso di adeguamento dei presidi socio-sanitari della Valle del Serchio che ha visto nel tempo l’adeguamento antisismico e l’ampliamento del distretto di Piazza al Serchio, l’adeguamento antisismico della sede di Fornaci di Barga, l’apertura della nuova sede di Gallicano, attualmente in fase di ulteriore espansione, oltre appunto alla prossima attivazione della Casa della Salute di Fornoli”. (sdg)