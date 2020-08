Firmato l’accordo sul Bilancio Sociale tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione Comunale di Stazzema.

L’Amministrazione: “Un accordo a tutela dei cittadini in un momento difficile per la situazione economica”.

L’Amministrazione comunale di Stazzema ha sottoscritto anche quest’anno l’accordo sindacale con le organizzazioni sindacali (CGIL CISL UIL SPI CGIL FNPCISL UILP) ribadendo impegni economici e un metodo quello della concertazione che consente di tutelare al meglio le fasce di popolazione più deboli. Nell’accordo sono confluite gli stanziamenti ordinari di bilancio a cui vanno sommati gli interventi messi in atto dalla Amministrazione durante l’emergenza Covid 19 per venire incontro a tutti coloro che si sono trovati nella impossibilità di lavorare durante il periodo della chiusura delle aziende.

Soddisfazione ha espresso il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, commentando positivamente l’accordo raggiunto con le Sigle Sindacali: “Quest’anno più che mai abbiamo avuto la necessità di prestare attenzione alle fasce di popolazione più bisognose perché con l’emergenza sanitaria si rischiava di lasciare indietro qualcuno e creare ulteriori situazioni di disagio che abbiamo cercato di prevenire. L’Amministrazione in collaborazione con gli uffici ha fatto in modo di sostenere queste famiglie durante l’emergenza e costruire una situazione di aiuto non solo ai cittadini, ma anche alle attività economiche, che significa lavoro. Siamo riusciti anche con il Bilancio di previsione 2020 a lasciare inalterate senza diminuzioni le voci di bilancio che riguardano i maggiori servizi di assistenza, ma anche le famiglie con il sostegno ai servizi scolastici con la previsione anzi di fornire ai ragazzi nuovi spazi didattici che saranno molto utili anche in considerazione di questa particolare congiuntura. Con la sottoscrizione dell’accordo difendiamo e ribadiamo la bontà di un metodo di concertazione con le organizzazioni sindacali che per noi sono uno stimolo a fare sempre meglio nell’ottica dell’interesse del cittadino, con una particolare attenzione alle categorie più fragili perché non sono non vi siano aumenti, ma trovino spazi di socialità e di comprensione. La soddisfazione è quella di veder confermati tutti i servizi sociali, dal nido alla assistenza agli anziani, ai servizi socio sanitari senza tagli alla spesa. Anche quest’anno è proseguita l’azione di recupero dell’evasione per fare in modo di poter sempre di più poter avere un rapporto diretto e amichevole con i cittadini, favorendo davvero chi ha bisogno. L’emergenza ha posticipato il momento dell’accordo, ma ribadiamo la bontà del metodo del confronto”.