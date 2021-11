Firmato il contratto preliminare di compravendita per il Monastero Agostiniano di Vicopelago

Questo pomeriggio l’assessora al sociale Valeria Giglioli, il dirigente e funzionari comunali assieme a una rappresentanza delle Monache Agostiniane hanno firmato il contratto preliminare di vendita del Monastero Agostiniano “Corpus Domini” di Vicopelago che sarà ceduto al Comune di Lucca per il prezzo di 450mila euro. Il complesso religioso è costituito principalmente da due corpi di fabbrica: il Monastero vero e proprio, il cui corpo centrale ha origini tardo-rinascimentali comprendente anche la chiesa e un edificio, già adibito ad asilo, composto da due unità immobiliari ad uso abitativo;l’immobile ha una superficie lorda complessiva di mq. 4015 oltre giardino e cortili per mq. 1497 ed è corredato da annesso terreno, oggi incolto, della superficie di mq. 15460.

“Realizziamo un’importante acquisizione per la città che riesce a unire assieme diversi obiettivi – commenta l’assessora Giglioli – il Comune acquista un immobile storico di grande rilievo in una zona di alto significato architettonico e paesaggistico, valorizzeremo così il monastero come luogo Pucciniano visto che suor Giulia Enrichetta al secolo Iginia Puccini sorella del grande compositore visse qui, recupereremo i giardini e le funzioni agricole della proprietà, realizzeremo in collaborazione con altri enti un grande progetto di housing sociale. Anche grazie a un finanziamento della Regione Toscana qui nascerà una nuova comunità cittadina viva nel segno più autentico della solidarietà e della cultura”.