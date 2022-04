Firmata a Palazzo Orsetti la Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria fra i comuni

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Orsetti la firma della Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria fra i comuni della Conferenza zonale della Piana di Lucca e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord-Ovest. Erano presenti il presidente della Conferenza zonale e sindaco di Lucca Alessandro Tambellini con l’assessora al sociale Valeria Giglioli e la consigliera con delega alla sanità Cristina Petretti; il direttore generale della Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani e il direttore della zona distretto Luigi Rossi, per Altopascio il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore Valentina Bernardini, per Capannori il sindaco Luca Menesini e il vice sindaco Matteo Francesconi, il sindaco di Montecarlo Federico Carrara, l’assessore Beatrice Gambini di Pescaglia, il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari , il sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli.

La convenzione definisce gli impegni degli enti aderenti e disciplina il coordinamento e la omogeneità dei servizi dei territori riguardanti gli anziani non autosufficienti e la disabilità al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle attività socio-sanitarie. Le finalità del documento sono consentire la piena integrazione delle attività socio-sanitarie; assicurare il governo dei servizi socio-sanitari e le soluzioni organizzative adeguate per garantire la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale; la programmazione delle attività socio-sanitarie coerente con i bisogni di salute della popolazione; la promozione dell’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi socio-sanitari di zona distretto.

Questi obiettivi vengono perseguiti tramite il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione; la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni; il controllo e la certezza dei costi; l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni. Non si tratta solo di un atto formale ma di una conferma dell’unità d’intenti e dell’integrazione tra le Amministrazioni comunali della Piana di Lucca e l’Azienda sanitaria su tematiche rilevanti per la cittadinanza. La convenzione è frutto di un lavoro lungo e impegnativo, portato avanti dagli uffici e dalle componenti politiche, anche grazie a una cabina di regia che è stata appositamente costituita e che ha consentito un approccio più operativo e diretto alle varie questioni.