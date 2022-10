Firenze, magrebino sgozzato e colpito alla schiena – morto in ospedale – Altro connazionale in fin di vita per le coltellate

Firenze, magrebino sgozzato e colpito alla schiena – morto in ospedale – Altro connazionale in fin di vita per le coltellate È stato trovato agonizzante in via delle Gore a Careggi, colpito da una coltellata alla gola e un’altra alla schiena. Le condizioni del ragazzo, 24 anni, erano molto critiche ed è morto poco dopo nel vicino ospedale. A terra nella stessa via è stato trovato un altro uomo, anch’egli magrebino, 27 anni, ferito in modo grave con delle coltellate alla schiena, attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale fiorentino di Careggi. Entrambi erano senza documenti. Sul posto era intervenuta la polizia, che svolge le indagini, dopo la segnalazione di una rissa, e ha trovato i due feriti a terra e altre cinque persone, sempre magrebine, intente a prestare i primi soccorsi. D.V.