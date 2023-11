FIRENZE CADE UN CROSSO ALBERO SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 12:40 nel comune di Firenze in Viale Giannotti, in seguito alla caduta sulla sede stradale di una pianta ad alto fusto, che blocca la circolazione stradale nei pressi del cinema.

La squadra VF sta lavorando per la rimozione dell’albero. La polizia locale sul posto per la gestione della circolazione.

Non si segnalano persone coinvolte.