Firenze, arrestato il capo della baby gang che rapinava e terrorizzava Campo di Marte

Rapina baby gang a Firenze, 17enne arrestato e 3 denunciati

Gruppo avrebbe messo a segno molti altri colpi

Rapinò un minorenne a Coverciano, arrestato dai carabinieri diciassettenne fiorentino in esecuzione di una misura cautelare del tribunale per i minori.

Vittima un sedicenne fiorentino, che, lo scorso 30 Gennaio, era in compagnia di un’amica seduto su una panchina in un giardino pubblico in via Bonaparte a mangiare un panino in attesa di rientrare a scuola.

Lo studente, secondo quanto ricostruito, fu avvicinato dal diciassettenne e da un complice, ancora in via di identificazione. I due lo avrebbero minacciato per farsi consegnare il portafogli e dopo aver prelevato 50 euro gli avrebbero intimato, prima di allontanarsi di non denunciare la rapina. Il sedicenne, terrorizzato, non andò a scuola per qualche giorno, raccontò l’accaduto ai genitori ma non volle sporgere denuncia. Fu un professore dell’istituto scolastico frequentato dalla vittima a segnalare l’episodio al dirigente, che contattò i carabinieri. Solo allora i genitori denunciarono la rapina, all’insaputa del figlio. La procura per i minori ha denunciato il diciassettenne per altre sei rapine messe a segno tra Marzo e Giugno, ai danni di coetanei nella zona di Campo di Marte (viale Fanti, presso il parco pubblico ‘Niccolò Galli’, in via del Mezzetta, nei pressi dell’ufficio postale, di fronte al liceo scientifico ‘Gramsci’ e in via G. D’Annunzio). Secondo gli investigatori sarebbe tra i capi della baby gang. Altri tre minorenni, secondo quanto emerge, sono stati denunciati a piede libero.