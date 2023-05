Firenze, 30 anni all’albanese che uccise i genitori del fidanzato e li fece a pezzi in quattro valigie

Uccise i “suoceri” e mise i corpi in valigie. Oggi il Tribunale di Firenze l’ha condannata a 30 anni.

I genitori dell’ex fidanzato, che allora stava per uscire dal carcere, appena arrivati in Italia dall’Albania, per rivedere il figlio, erano spariti nel Novembre del2015. I resti furono ritrovati nel 2020, in quatrro valigie abbandonate lungo la Fi-Pi-Li.

L’accusa aveva chiesto l’ergastolo, invece la pena inflitta è stata di trenta anni di reclusione, quella comminata dalla Corte d’assise di Firenze a Elona Kalesha, la 39enne di origine albanese accusata di aver ucciso i genitori dell’ex fidanzato, Teuta e Shpetim Pasho, scomparsi nel Novembre 2015 e i cui resti in quattro valigie furono trovati in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano nel dicembre 2020.

Il movente forse da ricercare nel fatto che la donna, mentre l’ex era in carcere era ricorsa ad un aborto che lei voleva tenere nascosto.