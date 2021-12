FIORI: ROSE, GERBERE, BRASSICHE DELLA VERSILIA PER IL CONCERTO DI CAPODANNO DELLA #CITTÀDIVIAREGGIO, LA MUSICA È IN DIRETTA STREAMING

Rose, gerbere, brassiche ed anturio della Versilia per il palcoscenico del concerto di Capodanno della #CittàdiViareggio. L’iniziativa è di Coldiretti Lucca e Affi, associazione floricoltori e fioristi italiani che rispondono presenti ad una bella iniziativa che arriva dal territorio.

Dopo aver impreziosito il palco della Basilica Superiore di San Francesco di Assisi trasmesso da Rai Cultura su Rai1 il giorno di Natale, i ricercati fiori simbolo della Versilia coltivati dalle aziende florovivaistiche locali saranno protagonisti questa volta del Concerto di Capodanno della Città di Viareggio e della Fondazione Festival Pucciniano trasmesso in diretta streaming alle ore 17.00 del 1 gennaio attraverso i canali social del Comune di Viareggio e della Fondazione Festival Pucciniano. Una cornice insolita ma di grande suggestione, il Cantiere Navale Codecasa ad esaltare la bellezza del mare e l’orgoglio della industria nautica della Città per un programma musicale i cui brani evocano le bellezze naturali e culturali della città di Viareggio candidata ad essere capitale della cultura.

Un avvincente programma per un’ora di grande musica che ha come tema “Viareggio: il mare, il Carnevale, il lago” che vede protagonisti l’Orchestra del Festival Puccini con l’Ensemble Sinfonica Studio Orchestra giovanile del Festival Puccini sotto la direzione del Maestro Alberto Veronesi e solisti Chiara Morandi, violino, Paolo Ognissanti, violoncello, Annalisa De Santis, arpa nell’esecuzione di alcune tra le più celebri ouverture di arie d’opera e dei tradizionali brani di Strauss. L’introduzione e il messaggio di auguri affidato alla voce di Daniele Maffei. Il concerto sarà fruibile in streaming dai canali social del Festival Puccini e del Comune di Viareggio.