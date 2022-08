Fiori fritti e croccanti: il gusto esplosivo dell’estate che non può mancare. Ecco la ricetta

SIENA – I fiori fritti croccanti sono uno dei piatti più gustosi e più saporiti di questa stagione, adatti come contorno, spettacolari anche per un aperitivo magari accompagnati con bollicine Made in Italy.

LA RICETTA

Pulire con delicatezza i fiori (di zucca o di zucchine) togliendo le foglioline dalla parte del gambo e quindi togliendo il pistillo che è all’interno del fiore stesso. Lavarli velocemente e asciugare con un panno pulito o carta da cucina.

Poi preparare la pastella con le farine, aggiungendo acqua freschissima, mescolare bene per ottenere una pastella morbida e liscia.

Immergere nella pastella 1 fiore alla volta, avvolgendolo bene. Immergere i fiori, pochi alla volta, nell’olio bollente.

Basteranno pochi minuti di cottura, quindi tirarli fuori scolandoli bene, e disporli subito su carta assorbente. Prima di portarli in tavola vanno salati.

INGREDIENTI

– fiori di zucca

– farina 00 1/2 – 1/2 farina di riso

– acqua frizzante fredda o birra fredda

– olio di semi per friggere

– sale