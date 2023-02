Fiorello, Bortone e Zoro premiati al Giovedì Grasso viareggino

VIAREGGIO – Successo per il corso mascherato di Giovedì Grasso che ha centrato gli obiettivi di incasso della Fondazione. Uno spettacolo in notturna trasmesso in diretta su Noi Tv, preceduto dalla consegna del Premio Gianfranco Funari a tre big della tv italiana.

I numeri ufficiali del botteghino si conosceranno solo a fine Carnevale. Ma di certo le previsioni più rosee della vigilia sono state rispettate in questo terzo corso del Giovedì Grasso che, malgrado fosse un giorno feriale con meteo grigio e freddo, ha riempito i viali a mare. Non la folla oceanica della domenica di sole, ma l’obiettivo dei 90mila euro di incasso messi a preventivo sembra centrato se non addirittura superato.

Cifre a parte, la sfilata in notturna – trasmessa in diretta su Noi Tv – ha regalato emozioni e sorprese. Tutti i carristi hanno presentato le loro costruzioni in una veste diversa grazie ai vari espedienti luminosi, tra specchi che si accendono, teste mobili, laser e giochi di riflessi che hanno ammaliato il pubblico presente, rimasto fino in fondo per assistere al dj set conclusivo di M2O.

Una giornata lunghissima che ha visto a metà pomeriggio il Belvedere delle Maschere e il truck Lube trasformarsi nel palcoscenico del Premio Giornalaio dell’anno 2023 intitolato a Gianfranco Funari, assegnato – al termine di un talk show con gli studenti – dagli autori del compianto conduttore a tre personalità di spicco della tv italiana, tutti intervenuti in collegamento. Diego “Zoro” Bianchi di Propaganda Live, Serena Bortone da Rai Uno e infine un vulcanico Fiorello che dalla sua edicola radiofonica ha salutato Viareggio.

fonte noitv