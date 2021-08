Fiorella Mannoia chiude “Estate leggerissima”

Viareggio – Una serata ricca di emozioni in riva al Massaciuccoli, applausi giovedi sera per il concerto di Fiorella Mannoia al gran Teatro Puccini di Torre del Lago

Ci si aspettava una grande festa e così è stato. Il concerto di Fiorella Mannoia in riva al Massaciuccoli ha centrato in pieno le aspettative dei tantissimi che mercoledi sera hanno riempito il Gran Teatro Puccini per la chiusura di “Estate leggerissima”, iniziativa della fondazione pucciniana e del comune di Viareggio che ha portato sul palco del gran teatro, Patti Smith Quartet, il Musicall con Giò di Tonno, Alice e Fiorella Mannoia .

La cantante romana si è presentata più in forma che mai, con il suo inconfondibile stile, fatto di testi importanti di Fossati, Battiato, Vasco Rossi e Lucio Dalla. Fiorella, splendida nel suo abito nero, ha da subito coinvolto i presenti con aneddoti e scambi di saluti con il pubblico. Canto per la prima volta davanti alla villa dove il Grande Maestro ha composto le più belle pagine della lirica, ha detto prendendosi qualche attimo per rimettersi dalla forte emozione.

In scaletta, oltre a “I treni a vapore” di Fossati, che ha aperto il concerto , Penelope, In Viaggio, Cara di Lucio Dalla, Selly di Vasco Rossi, poi un omaggio a Franco Battiato con “La Cura” e non è mancato un momento di forte emozione quando la cantante romana ha dedicato “Il peso del coraggio” a Gino Strada fondatore di Emergency, scomparso in questi giorno d’agosto

FONTENOITV