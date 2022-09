Finto disabile con 13 chili di droga scoperto a Malpensa

Scoperto dal fiuto di un cane antidroga il finto disabile. Il fatto all’Aeroporto di Malpensa.

Malpensa – Il fiuto di un cane antidroga ha smascherato i 13 chili di droga che l’uomo nascondeva nella sua sedia a rotelle elettrica che utilizzava per spostarsi all‘Aeroporto di Milano Malpensa.

A finire in manette uno spagnolo che era appena arrivato con un volo dalla Repubblica Dominicana e che si fingeva disabile, senza passare però inosservato al fiuto del detective a quattro zampe che lo ha incastrato. L’uomo è stato quindi fermato per un controllo e, nascosti nelle imbottiture il pelle della sedia a rotelle, sono stati trovati 11 panetti di cocaina purissima, per un totale di 13,350 grammi. L’uomo ha ammesso la sua finta disabilità.

Arrestato è stato portato in carcere a Busto Arsizio.