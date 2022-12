Finti investimenti in criptovalute: investitori truffati per 15 milioni di euro da banda italo-albanese

I carabinieri di Pisa sono riusciti ad incastrare banda criminale internazionale

Il modus operandi era assai semplice: una telefonata alle vittime in cui si chiedeva di investire piccole somme in criptovalute. Poi, conquistata la fiducia dei clienti, proponevano di investire cifre più ingenti che, naturalmente, una volta versate, sparivano. La banda, a composizione mista, italo-albanese, è accusata di aver truffato investitori per oltre 15 milioni di euro.

Naturalmente il tutto avveniva per gradi. Come i truffatori di strad di una volta, all’inizio, dopo l’approccio iniziale, si garantiva un immediato guadagno economico a fronte di un piccolo investimento delle vittime, che serviva a convincerle della proficua rendita dello stesso. Poi le vittime, che potevano accedere ad una ingannevole piattaforma internet, venivano poi contattate da un finto broker, abile nel convincere ad investire sempre più denaro.

Intanto, si accedeva ai dati della vittima, accedendo alle sue pagine personali dell’home banking delle vittime, per vedere la consistenza dei risparmi e dei depositi, per proporre investimenti “plausibili”, riuscendo, in molti casi, a convincere ad investire l’intero capitale economico disponibile!

Addirittura ai più creduloni, una volta scoperto che non si riscuoteva un bel niente, si presentavano altri sedicenti operatori di società di recupero crediti che convincevano la stessa a versare ulteriore denaro per recuperare le somme perdute!

Si sono trovate vittime che hanno versato somme superiori al milione di euro.

La banda però è stata individuata e fermata. Per questo quattro persone, tre albanesi e un italiano, sono stati arrestati dai carabinieri di Pisa, in esecuzione di altrettante custodie cautelari in carcere eseguite tra Tirana, Cagliari, Padova e Piacenza dai carabinieri di Pisa, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procuratore pisana, che ha portato al sequestro anche di tre milioni di euro nei confronti dei conti correnti e depositi bancari nella disponibilità degli arrestati ai quali si aggiunge un altro soggetto collegato, ma non partecipe alla banda dedita alle truffe. Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata ed esercizio di intermediazione finanziaria in assenza di abilitazione, connessi a investimenti di ingenti somme di denaro in titoli e criptovalute e di riciclaggio.

