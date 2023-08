Finti finanzieri rapinarono un imprenditore: i mandanti erano la ex moglie e l’ex cognato

Arrestate tre persone per una rapina datata 27 Aprile, in cui furono rubati 10mila euro e un Rolex. L’uomo era stato legato, imbavagliato e minacciato

Furono attimi di terrore quelli vissuti da un imprenditore ascolano la sera del 27 Aprile, quando due finte guardie della finanza entrarono nella sua casa, lo legarono, minacciandolo e rubandogli ciò che di più prezioso trovarono.

Questa mattina le indagini dei carabinieri hanno portato all’arresto in custodia cautelare in carcere per 3 persone, l’ex moglie e il fratello di lei accusati di aver organizzato la rapina e una delle due persone che hanno materialmente effettuato il colpo. La misura cautelare carceraria è stata chiesta dalla Procura della Repubblica, a causa del pericolo di reiterazione di analoghi reati e di inquinamento probatorio.

L’uomo mentre stava rientrando a casa era stato raggiunto da due persone che, qualificandosi della guardia di finanza con pettorina e cappello istituzionali, affermarono di dover procedere ad attività di ispezione in materia fiscale ed entrarono nell’abitazione.

Una volta dentro si fecero aprire la cassaforte e portarono via oltre 10mila euro in contanti e un orologio Rolex. Per evitare che la vittima potesse chiamare i carabinieri, i ladri immobilizzarono l’uomo, legandogli polsi e caviglie e bloccandogli la bocca con del nastro adesivo, minacciando anche di fare del male ai suoi familiari se avesse denunciato i fatti.

Dopo essere riuscito a liberarsi, l’imprenditore contattò subito i carabinieri di Ascoli Piceno che avviarono una serie di attività di indagine.

Le indagini hanno portato a sospettare della moglie dell’imprenditore, separata di fatto, e del fratello di lei come mandanti della rapina. Sono stati trovati infatti gravi indizi su di loro, per cui dovranno poi difendersi in tribunale.

I due sono stati rintracciati a San Benedetto del Tronto, mentre il terzo arrestato, cioè uno dei due rapinatori, è stato trovato in provincia di Taranto. Proprio in quest’ultima perquisizione, a carico dell’esecutore materiale, sono stati trovati della cocaina e due pistole tenute illegalmente, aggravando quindi la situazione con il possesso di sostanza stupefacente e illecita detenzione di armi.

I tre sospettati sono ora in carcere, in attesa di poter fornire la loro versione dei fatti agli interrogatori di garanzia, mentre le forze dell’ordine sono alla ricerca del secondo rapinatore.