Fino al 30 settembre è possibile chiedere la riduzione Tari per alcune tipologie di utenze non domestiche a Pescia

Come è stato più volte annunciato, c’è tempo fino al 30 settembre 2020 per presentare le domande per la riduzione Tari di alcune utenze non domestiche di Pescia. Si tratta di quelle ricomprese nelle tabelle 2 e 3 della delibera ARERA ( Autorità per la regolazione di energia, reti e ambienti) numero 158 del 2020.

Il modulo per avere diritto all’ accesso alle riduzioni della parte variabile della tariffa Tari 2020 è presente sul sito comunale www.comune.pescia.pt.it e può essere inviato tramite pec all’indirizzo comune.pescia@legalmail.it , tramite il servizio postale all’indirizzo Comune di Pescia, piazza Mazzini, 1 51017 , Pescia e tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del comune, piazza Mazzini 11.

La misura della riduzione spettante sarà stabilita con successiva delibera del consiglio comunale