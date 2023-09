finisce in un tombino e muore sul colpo

Volterra – finisce in un tombino e muore sul colpo

Soccorsi vani, il corpo recuperato dai vigili del fuoco

E’ caduto dentro a un tombino, ed è morto sul colpo: un 78enne vittima della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri

Quando sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per estrarre l’anziano, e il personale sanitario del 118 ormai per l’uomo, non c’era più niente da fare.

Le cause del dramma sono ancora da stabilire, ma si presume un malore