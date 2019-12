Finisce in un fosso con la macchina: ne esce fortunatamente illeso

Per fortuna l’uomo che viaggiava in direzione Empoli non ha riportato alcuna ferita. Sul posto si sono fermati due cittadini di origine albanese e marocchina che si sono subito prestati per portargli i primi soccorsi ed aiutare il giovane ad uscire dall’acqua. Ingenti i danni alla macchina rimasta su un fianco. Sul posto i vigili urbani di Altopascio per i rilievi del caso.