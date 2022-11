finisce fuori strada con la moto – con pegaso a cisanello

Chiamata delle 14.25 per motociclista (non sappiamo generalità ed età) finito fuori strada in via di S.Alessio a Carignano, proprio in corrispondenza del campo sportivo.

L’uomo ha riportato un trauma cranico ma è sempre stato cosciente ed è stato portato in codice giallo a Cisanello con Pegaso, che è atterrato proprio sul terreno del campo sportivo.

Oltre a Pegaso sono intervenuti l’ambulanza infermieristica (INDIA) di Lucca e i Carabinieri