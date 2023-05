Fine settimana dedicato alla 44ma edizione dei Giochi di bandiera, trofeo promosso dalla Pro loco di Querceta.

Appuntamento questa sera, ore 21 in piazza Matteotti, con le gare di sbandieratori e musici delle specialità singolo e grande squadra. La competizione tra le contrade del Palio dei Micci proseguirà domani, con inizio alle ore 15.30, quando si sfideranno le coppie e piccole squadre. Alle ore 18 le premiazioni.

In caso di maltempo le gare si terranno al Centro fieristico di Carrara (via Maestri del marmo, padiglione C, ingresso 5).

Buona gara a tutte le contrade!