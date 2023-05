Fine settimana all’insegna dei motori e dei sapori a Castelnuovo

E’ sul successo di Garfagnana Terra Unica che è nata questa iniziativa che vede coinvolte tutte le organizzazioni di eventi motoristici in Garfagnana, ai motori saranno abbinati anche alcuni prodotti tipici per cui si potrà mangiare e bere in un contesto dedicato completamente ai motori.

Castelnuovo quindi nel prossimo wee-kend sarà il centro motoristico della toscana con tante iniziative con loscopo di valorizzare le bontà locali ma anche unire gli appassionati delle due, tre e quattro ruote.

fonte noitv