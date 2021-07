FINANZIATI € 647.000,00 a CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Grande soddisfazione oggi per l’Amministrazione Comunale di Castiglione di Garfagnana che si vede finanziati, all’interno del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” realizzato insieme all’Unione Comuni Garfagnana e Unione Comuni media Valle del Serchio, due interventi per “un nuovo centro del sapere”.

Due sono i progetti: il primo di € 500.000,00 mirato alla riorganizzazione degli spazi collocati sotto la scuola dell’Infanzia con locali a servizio della popolazione, con la creazione di spazi smartworking e cohousing e per associazioni unita alla realizzazione di un piccolo parco sensoriale nella vicina area giochi.

Il secondo dell’importo di € 147.000,00 riguardante invece la realizzazione della Biblioteca comunale e la nuova collocazione dell’archivio Storico nei locali adiacenti il Comune con possibilità di organizzare adeguate iniziative culturali e accoglienza turistica.