Finalmente pare esserci una data sulla ripresa dei lavori di ristrutturazione per il Ponte delle Catene.

Esordiscono così i consiglieri Claudio Gemignani e Yamila Bertieri.

Dopo le diverse segnalazioni e istanze poste all’attenzione dei rispettivi comuni in cui siamo in opposizione (Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano) prive di una risposta esaustiva o chiara, abbiamo depositato a febbraio una interrogazione presso l’Unione dei Comuni della MediaValle del Serchio, in cui si chiedeva entro quanto tempo sarebbero stati effettuati i lavori di ristrutturazione sulla struttura.

Abbiamo finalmente ricevuto la risposta con cui siamo stati informati sullo stato reale degli interventi.

I lavori previsti per il Ponte delle Catene saranno molti – proseguono i consiglieri – e in un arco di tempo di circa 190 giorni a partire presumibilmente dal 24 Aprile.

Un intervento molto articolato che includerebbe varie attività dal rinforzo della struttura, alla sostituzione del piano di calpestio rovinato a causa del deterioramento delle parti lignee, alla sostituzione dei travicelli sottostanti nonché del tavolato laterale in corrispondenza dei marciapiedi rialzati.

Inoltre- proseguono i consiglieri- sono previsti la sostituzione del corrimano in legno del parapetto, dell’impianto di illuminazione (ubicato nei due corrimano) e del relativo sistema di alimentazione.

Nella risposta data viene fatta anche chiarezza del perché della sospensione dei lavori nel corso del 2021.

La causa pare sia stata dovuta in particolare modo, dall’elevato degrado rilevato su alcuni traversi (di entità di gran lunga più rilevante rispetto allo stato di conservazione dei traversi esaminati nella fase di progettazione) e al fine di procedere alla valutazione dell’effettivo stato di conservazione delle strutture portanti, ed in particolare dei traversi di sostegno dell’impalcato,è stata disposta l’esecuzione di una campagna di indagini sulle quali è stato redatto un progetto di rinforzo dei traversi.

Ci auguriamo quindi che la data individuata (24 Aprile )veda veramente e concretamente l’inizio dei lavori in grado di riportare al suo splendore una delle strutture considerate tra le più belle nel mondo sia dal punto di vista storico che architettonico ma, ad oggi inserita nello stato di indifferenza più totale da parte delle nostre rispettive amministrazioni.