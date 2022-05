MASSA MACINAIA – Finalmente torna la Sagra del Fungo Porcino con polente!

Ci siete mancati tanto…

Nel segno della tradizione, da SABATO 2 LUGLIO, OGNI SABATO E DOMENICA FINO AL 31 LUGLIO, a Massa Macinaia, nell’area verde adiacente il Piazzale Monica del Grande in via Sodini n.66 riprende l’appuntamento con la 27° SAGRA DEL FUNGO PORCINO CON POLENTA, organizzata dalla MISERICORDIA DI MASSA MACINAIA E SAN GIUSTO DI COMPITO. Accarezzati da un fresco venticello che porterà ristorante refrigerio alle calde sere estive, dalle ore 19:30 potrete gustare i piatti tradizionali della buona cucina lucchese, sapientemente preparati alla vecchia maniera dalle mani esperte di donne e uomini del nostro territorio: il piatto “forte”, polenta e funghi porcini, è a base di POLENTA ottenuta da farina di mais macinata a pietra come una volta, accompagnata dai FRESCHISSIMI FUNGHI PORCINI della Garfagnana, poi ZUPPA ALLA FRANTOIANA, PASTA TRAFILATA AL BRONZO con ottimi sughi di carne e funghi, CONTORNI DI VERDURE LOCALI e la migliore CARNE ALLA BRACE della zona: BISTECCA DI MANZO, MAIALE, GALLETTO e ROASTBEEF. Dulcis in fundo, le immancabili TORTE LUCCHESI CO’ BECCHI, il tutto annaffiato da ottimi vini DOC provenienti dal nostro territorio.

A farvi compagnia saranno presenti i migliori DJ ed orchestre dal vivo con una formula completamente rinnovata e ad INGRESSO LIBERO.

Ecco il programma (in fase di organizzazione):

2/7: (in fase organizzativa)

3/7: ECO DEL SERCHIO – Liscio e non solo

9/7: MASSIMO DJ BANI

10/7: (in fase organizzativa)

16/7: STEVE MARTIN DJ – Disco ’70-’80-’90-’00

17/7: (in fase organizzativa)

23/7: (in fase organizzativa)

24/7: (in fase organizzativa)

30/7: Orch. EMANUELA e URBANO

31/7: STEVE MARTIN DJ – Disco ’70-’80-’90-’00

Il ricavato della manifestazione serve all’organizzatrice Misericordia Di Massa Macinaia e S.Giusto per portare avanti le sue attività solidaristiche rivolte alla cittadinanza.