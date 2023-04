Finalmente l’idea di una visione d’insieme ed unica per la Manifattura:l’intervento di Italia Viva

È quella che sembra emergere, dopo anni nei quali i partiti hanno adottato “spezzatini” o idee alquanto approssimative o bislacche (ma abbiamo anche registrato la sincerità di emergenze apicali, che si dichiaravano candidamente non all’altezza) nelle parole e nell’intervento di Italia Viva sulla Manifattura Tabacchi di Lucca.

Ora la politica, ogni minuto cambia idea e ci ha abituato a continui valzer con poca buona musica, ma almeno nelle intenzioni del comunicato, pare emergere una verità semplice e lineare: un complesso delle dimensioni e della portata dell’ex Manifattura deciderà dello sviluppo urbanistico ed economico della città ed è intuitivo e facile da capire che la sua destinazione non può essere parcellizzata, (così come gli interventi devono seguire un piano complessivo) ma dedicata ad un unico grande progetto.Non sono all’altezza le forze politiche locali? Possono sempre rivolgersi, come faceva la vecchia DC ad architetti o studi internazionali, che possono “facilmente” studiare, facciamo solo per fare un esempio, e chiediamo scusa ai politici che ne sanno tantissimo più di noi, un’intera Città del Fumetto con una vera e propria Università del Fumetto e musei del settore che magari darebbero lavoro stabilmente a molte, molte centinaia di giovani e non solo come adesso avviene nei pochissmi giorni dei Comix, attirando sulla città un turismo non stagionale. Ma certo, un progetto come la Manifattura, deve essere, comunque, qualcosa di produttivo di cui il centro storico di Lucca, che sta languendo, ha estremo bisogno.

Di seguito pubblichiamo il comunicato di Italia Viva.

“In questi anni la posizione di Italia Viva è stata sempre lineare: ricercare, anche attraverso un Bando di Idee, una soluzione complessiva per l’intera aerea della Manifattura Tabacchi, la migliore per un centro storico di grande pregio, come Lucca.

Sulla parte Nord della Manifattura oltre 10 anni di contestati e sfortunati appalti della Giunta Tambellini non hanno portato ancora in porto il recupero e non vi è ancora chiarezza come i locali restaurati saranno utilizzati.

Sulla parte sud, ancora la Giunta Tambellini ha prima cavalcato l’accordo con la Fondazione CRLucca, per poi abbandonarla in mezzo al guado, alle prime difficoltà tecniche e politiche.

La ciliegina sulla torta è stata la vendita a fine mandato della Giunta Tambellini di un solo immobile della Manifattura di grande pregio e centrale nella collocazione, per una cifra non esaltante.

Il compratore, dopo un anno dalla gara, è ancora anonimo e sembra interessato, più che all’acquisto dell‘immobile, al “diritto di veto” sulle possibili soluzioni unitarie da dare all’intera Manifattura, che conseguirà con l’acquisto.

Italia Viva condivide la proposta lanciata dal consigliere comunale delegato al piano operativo Elvio Cecchini, ma anche dal consigliere comunale di opposizione, Daniele Bianucci, di valutare l’opportunità di non procedere al rogito con la Good City srl, con la quale i contatti sono ancora inesistenti: non si conosce il vero acquirente, né lo scopo dell’acquisto, né la destinazione progettata.

Noi siamo favorevoli a che il Comune receda dalla vendita di questo immobile, paghi l’irrisoria penale e studi finalmente un progetto di utilizzo dell’intera Manifattura, come doveva essere fatto dall’inizio.

Studiare e approvare un progetto complessivo interessante per la città è la priorità che noi portiamo avanti da anni e condividiamo anche qui la proposta di Bianucci di affidare ad uno studio di progettazione di alto livello (valutando la gara o no) da affiancare con progettisti lucchesi, per la loro conoscenza della nostra realtà.

Crediamo che fin da principio questa fosse la strada maestra: definire un progetto compressivo di alto livello ma calibrato alle nostre necessità, coinvolgendo le intelligenze lucchesi, approvarlo nelle sedi Istituzionali competenti e dopo ricercare i finanziamenti pubblici o le proposte dei privati per realizzarlo, in più anni”.

Alberto Baccini e Antonella Guadagni, Coordinatori Italia Viva Lucca