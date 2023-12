Film di Peter Greenaway, riprese imminenti: scatta la sosta gratuita in centro storico per i residenti fino al 24 dicembre

Film di Peter Greenaway, riprese imminenti: scatta la sosta gratuita in centro storico per i residenti fino al 24 dicembre

Per i veicoli dotati di permesso è invece possibile accedere da tutti i varchi

In vista delle imminenti riprese del film internazionale di Peter Greenaway, che coinvolgerà come già annunciato numerose location del centro storico, l’amministrazione comunale, con il coordinamento dell’assessore Remo Santini e dell’ufficio turismo, che seguono l’evoluzione del piano di lavoro, ha messo in atto alcuni provvedimenti al fine di ridurre i disagi per i residenti.

Per le riprese, sono infatti previste restrizioni della circolazione in alcuni tratti, oltre a modifiche sulla sosta, viabilità e logistica del centro storico. Al fine di agevolare i residenti, è stata quindi deliberata la sosta gratuita 0/24 per i residenti e dimoranti in centro storico fino al 24 dicembre in tutti i parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno del centro cittadino, con esclusione dei parcheggi in struttura.

Relativamente ai veicoli dotati di permesso cat. W (scuole), cat. A4-A5 (garage residenti), cat. A8-A9 (garage non residenti) e permessi temporanei con percorsi obbligati, sarà inoltre possibile (sempre fino al 24 dicembre) transitare anche da altri varchi e percorsi per raggiungere le aree di destinazione.

Entrambi i provvedimenti sono in vigore fin da subito, viste le necessarie operazioni preliminari alle riprese, in attesa della data ufficiale di inizio delle stesse.