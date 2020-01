filiera corta e ingegno a San Biagio, Piazza Crispi è la piazza dei sapori

Filiera corta e artigianato. Opere d’arte, dell’ingegno e prodotti tipici faranno da itinerario per ripercorrere la trazione locale in occasione della la Fiera di San Biagio promossa dal Comune di Pietrasanta in programma da lunedì 3 a martedì 4 febbraio nel centro storico.

Piazza Crispi è pronta a trasformarsi nella piazza dei sapori con il mercatino contadino di Coldiretti e Cia dove sarà possibile trovare prodotti tipici locali delle aziende agricole del territorio: da formaggi stagionati agli yogurt, dalle piante aromatiche ed ornamentali al miele, dal vino ai testaroli passando per le farine, l’olio di oliva, i salumi ed i preparati di cinta senese. Ed ancora attività per i bambini con la fattoria didattica ed i colori naturali. Il mercatino contadino è l’occasione per fare la spesa a km zero, direttamente dagli agricoltori, nel rispetto dei principi della tracciabilità, sostenibilità e trasparenza.

Non solo filiera corta, a caratterizzare la festa del Santo Protettore della Gola, non mancano artigianato ed ingegno con lo spazio della Corte dei Saperi, ospitata nella Corte dei Glicini, con le creazioni ed i manufatti di una ventina di hobbisti. Saranno oltre 200 complessivamente gli espositori protagonisti nel centro storico della due giorni di San Biagio che si conferma tra gli eventi più partecipati ed attesi del calendari invernale della Versilia.

La benedizione della gola al Duomo di San Martino è uno dei momenti più partecipati dai fedeli di tutta la Versilia. Diverse le funzioni in agenda: lunedì 3 febbraio nei momenti in cui non si celebra la liturgia, quindi nelle sante messe delle ore 9.00 e delle 18.00 mentre martedì 4 febbraio in ben quattro occasioni (ore 10,00, 12,30, 15,00 e 17,00). Due le sante messe invece in calendario sempre martedì 4 febbraio: alle ore 9.00 e alle ore 17.00. E per gli appassionati della cucina creativa e tradizionale fino al 4 febbraio sarà possibile pranzare o cenare in 19 tra ristoranti, osterie, locande e trattorie che propongono menu speciali.

Tante le iniziative dedicate alle famiglie e ai bambini con laboratori, attività didattiche, giochi e spettacoli in Piazza Statuto ed il Luna Park in Piazza Tommasi. Musei e mostre saranno aperte ad ingresso libero così come la famosa Sala del Coniglio.