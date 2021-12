FILETTI DI SPIGOLA GRATINATI AL FORNO

I filetti di spigola sono un piatto sempre più frequente sulle mense di tutti gli amanti del pesce. La spigola infatti è da sempre un pesce apprezzato e pregiato, ma oggi è prevalentemente prodotta in allevamento e a costi accessibili, il che ne facilita la maggiore diffusione anche nelle zone lontane dal mare. Spigola a parte, però, la nostra ricetta va benissimo anche con i filetti di orata, sogliola, merluzzo, pangasio, cernia e via pescando. Il sapore sarà un pochino diverso, e anche la consistenza varierà un po’ da un pesce all’altro, ma nella sostanza il piatto è ugualmente ottimo.

Gratinati al forno i filetti di spigola sono veloci e semplicissimi da fare, sani ed equilibrati per la dieta, apprezzati anche dai bambini. Sono ovviamente ottimi con il pesce fresco, ma vanno benissimo anche i filetti di spigola surgelati. È una ricetta diffusa in tutta Italia, oggi più al nord che nel resto del Paese, ma tradizionalmente il pesce al forno con aromi e mollica di pane è tipico di Puglia e Sicilia.

È inoltre un piatto da mettere in agenda per ogni occasione di festa: da Natale a Pasqua, alle varie ricorrenze da festeggiare, a quelle volte che si ha semplicemente voglia di preparare una cena super in famiglia o per gli amici: gustosa e raffinata, ma anche leggera, veloce e poco costosa.

DOSI per 4 persone

INGREDIENTI

600 g di spigola in filetti

6 cucchiai colmi di pangrattato

1 spicchio di aglio

1 limone

Origano

Prezzemolo

Pepe

Olio extravergine di oliva

ESECUZIONE