I filetti di merluzzo alle olive che vi propongo oggi sono un secondo piatto appetitoso, leggero, nutriente e digeribile. Si preparano in poco tempo e non richiedono alcuna particolare abilità. Portateli in tavola e vedrete come se li spazzoleranno. Nel caso desideriate altre ricette a base di merluzzo, vi ho messo alcuni link qui sotto per facilitarvi la ricerca: