Fiera San Biagio, divieto di sosta in piazza Statuto

Per tracciare i segni indicanti gli spazi assegnati ai concessionari della fiera patronale di San Biagio, il Comando della Polizia Municipale di Pietrasanta ha istituito per giovedì 19 gennaio dalle 14 alle 17, salvo avverse condizioni meteo, il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli e il divieto di transito, nell’area adibita a parcheggio a pagamento in piazza Statuto, all’interno dell’anello alberato.

