FIERA INTERNAZIONALE FUORISTRADA  DAL 15 AL 17 OTTOBRE, AREA EXPO LUNGO IL VIALE EUROPA IN DARSENA

Palpabile la soddisfazione dell’assessore con delega alle Attività produttive Alessandro Meciani «Siamo molto soddisfatti di aver portato a Viareggio il Festival del Fuoristrada, grazie a un importante lavoro di squadra con tutti i soggetti coinvolti in questo ambizioso progetto. Portare iniziative di livello a Viareggio, in questo periodo, significa proseguire l’azione di sostegno alla ripartenza post pandemia e soprattutto favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici.

Il Festival del Fuoristrada, infatti, arriva dopo il Carnevale Universale e prima del Festival della Salute in programma a fine mese: appuntamenti che ci consentono di valorizzare il territorio, le sue bellezze e le sue sfaccettature. Non ultimo far conoscere la nostra città non solo per il sole e per il mare, ovviamente imprescindibili, ma per tutto quanto sa offrire in ogni momento dell’anno. Ringrazio quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento e invito tutti a fare un giro sul viale Europa in Darsena questo fine settimana: sono certo che location, stand ed espositori sapranno stupire ed emozionare».