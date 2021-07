Fiera di Sant’Ermete 2021 il sindaco Bruno Murzi: “Stiamo lavorando con l’obiettivo di realizzarla in piena sicurezza.”

L’organizzazione e gestione della Fiera di Sant’Ermete procede da settimane e questa mattina si è svolta in Sala Giunta del Comune una riunione tra gli uffici comunali preposti alla realizzazione della giornata del Santo Patrono di Forte dei Marmi, l’addetto alla Sicurezza incaricato alla progettazione del Piano, l’Azienda Multiservizi e le associazioni di volontariato che saranno coinvolte per l’attuazione del Piano Safety, Security e Covid 19.

“Certamente quest’anno la predisposizione del piano è complessa – afferma il primo cittadino – a causa della necessità di adottare tutte le misure ai fini del contenimento del Covid 19. Proprio per questo stiamo valutando se dovremmo ridurre il numero degli operatori partecipanti oppure, mantenendo invariato il numero degli espositori riuscire ad estendere l’area compatibilmente con la realtà del nostro territorio comunale. Lunedì mattina faremo un incontro con le associazioni di categoria che rappresentano gli operatori ambulanti ed entro fine settimana sarà organizzata una nuova conferenza dei servizi in cui ci auguriamo di avere tutte le informazioni necessarie per stabilire la fattibilità o meno dell’evento.”

La Fiera di Sant’Ermete, uno degli appuntamenti più attesi di fine estate, ha visto la presenza negli ultimi anni di quasi 400 banchi espositivi e un’affluenza di circa 4/5mila visitatori.

“La nostra volontà, dopo lo stop nel 2020 – conclude il sindaco – rimane quella di riuscire a mantenere il nostro evento principale e salvaguardare le nostre tradizioni. Ma dovremmo tenere conto anche dell’andamento dei contagi. Non dimentichiamo che al primo posto c’è la sicurezza e la salute pubblica e da qui dobbiamo partire.”