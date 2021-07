Fiera di San Lorenzo: aperto il bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi

È aperto il bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi alla fiera di San Lorenzo, patrono di Seravezza, che si terrà come di consueto il giorno 10 agosto nel centro storico del capoluogo. I posteggi disponibili sono in tutto quarantacinque, tre dei quali riservati ai produttori agricoli e uno ai portatori di handicap. I restanti posteggi sono a disposizione degli operatori titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore misto.

Gli interessati possono presentare la loro manifestazione d’interesse entro il prossimo 26 luglio (a mano, per raccomandata o PEC) utilizzando il modulo allegato al bando. La documentazione è disponibile sul sito web del Comune di Seravezza (in Homepage, sezione “News dagli uffici”, link semplificato: bit.ly/sanlorenzo_seravezza_2021). Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: copia autorizzazione commercio su aree pubbliche; per i produttori agricoli, copia della relativa attestazione; copia del certificato di iscrizione al registro imprese; relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di attestazione rilasciato dalla prevista commissione della USL; autocertificazione dei dati relativi alla posizione contributiva INPS-INAIL; fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Saranno formate tre graduatorie, rispettivamente per commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli e soggetti portatori di handicap. I posteggi saranno assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di numero di presenze, si terrà conto dell’anzianità complessiva dell’impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.