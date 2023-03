FIERA DI SAN GIUSEPPE A QUERCETA

VADEMECUM SUI DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA

SERAVEZZA – In occasione della fiera patronale di san Giuseppe, in corso a Querceta, il comandante della Polizia Municipale Mauro Goduto ha firmato alcune ordinanze di modifica della circolazione e di divieto di sosta, durante l’evento e al termine dello stesso per consentire le operazioni di pulizia.

Dalle ore 7.30 di oggi (18 marzo) e fino alle ore 9.00 di lunedì 20 marzo (salvo rimozione anticipata della segnaletica), è istituito un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Falcone, Borsellino e Caponnetto, lato monti, e in via Ranocchiaio, nel tratto compreso tra via Ragazzi del ’99 e via delle Contrade.

Domani (domenica 19 marzo), dalle ore 6.00 alle 20.00, in via Ragazzi del ’99 divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e ripristino del doppio senso di marcia.

Sempre domani, dalle ore 6.00 fino alle ore 7.00 di lunedì, salvo rimozione anticipata della segnaletica ad operazioni concluse, la circolazione è modificata come di seguito indicato:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto operatori della fiera, in via Federigi, nel tratto compreso tra l’accesso al parcheggio sotterraneo e via delle Contrade, (compresa l’area di parcheggio antistante condominio le Torri), piazza Donatori di Sangue, piazza Matteotti, escluso il tratto dinanzi alle banche tra l’Aurelia e via Don Minzoni, via Versilia, piazza Pellegrini, via I° Maggio, via Fratelli Rosselli nel tratto compreso fra via Federigi e piazza Pellegrini/Versilia.

Divieto di sosta con rimozione, eccetto invalidi e autorizzati, in via Fratelli Rosselli, nel tratto compreso fra piazza Pellegrini/Versilia e via Pascoli.

Infine, lunedì 21 marzo dalle ore 6.00 alle ore 8.00 – salvo rimozione anticipata della segnaletica – è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in Piazza Lavoratori del marmo.