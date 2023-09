FIERA DEL NOVE O DEI BECCHI – DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

FIERA DEL NOVE O DEI BECCHI – DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

Ritorna anche quest’anno l’antica fiera agrozootecnica della Versilia a cura della Pro Loco Seravezza, presso l’area Medicea, domenica 10 settembre dalle ore 10,00 alle ore 19,00.

Protagonisti dell’intera giornata saranno: stand di prodotti enogastronomici del territorio, il mercatino artigianale di QuercetArte e poi tanti animali: capre, pecore, cavalli, buoi, conigli, pollame e molto altro per la gioia dei più piccoli che potranno vederli da vicino! Per pranzo potrete gustare i rinomati tordelli realizzati dai volontari della Pro Loco Seravezza e non solo, sempre sul prato dell’area medicea. Dalle 16,30 in poi degustazioni di prodotti locali a cura dell’associazione Slow Food; esibizioni di danza aerea della scuola Patchouli la quale darà la possibilità di cimentarsi con questo sport insieme alle insegnanti. Concluderà la giornata la tradizionale sfilata degli animali di grandi dimensioni.

Vi aspettiamo quindi tutti a Seravezza per una giornata all’insegna del folklore e del divertimento.

Marina Marrai

Vice Presidente Pro Loco Seravezza