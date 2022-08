Fiera del Formaggio Garfagnino

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Fiera del Formaggio Garfagnino – SABATO 3 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 08:30 ALLE 19:00



“Fiera del Formaggio Garfagnino” organizzata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e l’Unione Comuni Garfagnana, Sotto il Loggiato Porta, nel centro storico di Castelnuovo.

PROGRAMMA

Dalle ore 8.30 iscrizione delle forme in gara

Ore 9.30 insediamento giuria tecnica a cura di ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi)

Dalle ore 9,00 alle 19.00 vendita dei formaggi e dei prodotti del Mercato Contadino

Ore 13.00 alla ex pista di pattinaggio Polenta incagiata e con formaggio a cura degli Autieri. € 10.00

Ore 16.00 talk show “Tutti pazzi per il cacio” con Fabrizio Diolaiuti interviste ai produttori, riprese TV e degustazioni

Ore 18.00 premiazione delle forme vincitrici