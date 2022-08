Ficus carica.

Forse é per questo che il fico ha anche una fama funesta; sarebbe frequentato dagli spiriti e dalle mie parti si dice che il fico é traditore. Per molti vecchi “fa un’ombra che non riposa” e ci era vietato arrampicarvisi sopra; il motivo sta nella fragilità dei rami che, anche all’apparenza sani, possono schiantarsi sollecitati da un peso. I vecchi lo sapevano e ci mettevano in guardia.

Dal punto di vista botanico il fico ha alcune particolarità mica da poco. Vive ad esempio in simbiosi obbligata monospecifica con un piccolo imenottero, la Blastophaga psenes.

Questa piccola vespa sverna solamente all’interno degli ovari del Caprifico. Quando nascono, maschi e femmine si fecondano all’interno del falso frutto (sincarpo) e solo le femmine sfarfallano all’esterno coperte di polline per andare a deporre le uova in un nuovo sincarpo ospite. Le piante di fico “femmina” ricevono la vespa ma hanno gli stili del gineceo molto lunghi, che non permettono l’ovoposizione e vengono solo fecondati dal polline trasportato dagli insetti, producendo i semi. Il fico senza la vespa é sterile e la vespa non può riprodursi che nei fichi. Questa condizione crea una simbiosi obbligata non molto frequente in natura.

L”uomo ha tuttavia imparato a sfruttare un’altra particolarità del fico e cioè la capacità partenocarpica, che produce frutti maturi privi di semi, quindi in assenza di fecondazione e quella partenogenica che addirittura permette la generazione di semi fertili monoclonali cioè prodotti senza impollinazione, che é una condizione molto rara in natura.